Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 2025’in ilk dört ayında 16,5 milyar TL’lik kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2025 yılının ilk dört ayında önemli bir başarıya imza attı.

Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.349 operasyonda, toplam 16,5 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ve çeşitli kaçak eşya ele geçirildi.

Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 76’lık bir artış gösterdi. Nisan ayındaki operasyonlarda ise 3,9 milyar TL’lik kaçakçılık önlendi, bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 231’lik bir yükselişe işaret etti.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk dört ayında 2.349 farklı operasyon… pic.twitter.com/f6Rz6TKOOc— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 12, 2025

Yakalanan ürünler arasında 11,4 ton uyuşturucu, 71 milyon adet tütün mamulü, 28 milyon tekstil ürünü ve 211 lüks araç yer aldı.

Bakanlık, bu operasyonlarla ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet yaratan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine geçit vermeyeceğini vurguladı.