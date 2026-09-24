AFAD, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 4 ilde de hissedilen depremin derinliği 7,39 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.40.58'de kaydedilen depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde de hissedilen depremle ilgili AFAD, saha çalışmalarını sürdürürken, gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD yaptığı açıklama ile an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.