Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişikliğe gitti. Düzenlemeyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarına, asli faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak taşınmaz işlemlerinde yeni bir kapsam getirildi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Milli Emlak Genel Tebliği'nin 'İhale usulü' başlıklı 8'inci maddesine iki yeni bent eklendi.

HANGİ KURUMLAR KAPSAMA ALINDI?

Yeni düzenlemeye göre Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşları ile bunların iştiraklerine; kendi kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, senetlerinde veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan şirket ana sözleşmelerinde belirtilen asli faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili işlemler yapılabilecek.

Bunun yanı sıra özel kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile sermayesinin en az yüzde 15'i Türkiye Varlık Fonu veya Hazine'ye ait olan kurum ve kuruluşlar da düzenleme kapsamına alındı. Bu kurumlara da taşınmazların, kuruluş mevzuatlarında ve şirket ana sözleşmelerinde belirtilen asli faaliyet amaçlarında kullanılmak üzere ilgili ihale usulü kapsamında işlem yapılabilecek.