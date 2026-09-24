ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Antalya Su Zirvesi: COP31'e Doğru Ortak Su Eylemi' programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Antalya'nın tarım, turizm, sanayi, doğa ve yaşam açısından suya olan bağımlılığına dikkat çeken Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması noktasında yaptığı çalışmaları anlattı.

Suyun ortak bir sorumluluk olduğunu söyleyen Özdemir, 'Suyu korumak Antalya'nın geleceğini korumaktır' dedi.

ÖZDEMİR, 'SUYU KORUMAK ANTALYA'NIN GELECEĞİNİ KORUMAKTIR'

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde 'Antalya Su Zirvesi; COP31'e Doğru Ortak Su Eylemi' programı gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

SU YAŞAMIN TA KENDİSİDİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, zirvede yaptığı konuşmada suyun Antalya için önemini anlattı. 'Su; Antalya'nın tarımıdır, turizmidir, sanayisidir, doğasıdır ve kısacası yaşamın ta kendisidir' diyen Özdemir, yüzey sularının azaldığını, sulak alanlar üzerindeki baskının arttığını, nüfus arttıkça su ihtiyacının büyüdüğünü belirtti.

Özdemir, iklim değişikliğinin etkilerinin de kendini hissettirmesiyle kuraklık riskinin daha güçlü hissedildiğini söyledi. Özdemir, 'Su bizim için bu kadar değerliyken diğer yandan, içme suyu kaynaklarımızın %98'ini oluşturan yeraltı sularımıza erişimde her geçen gün daha alt seviyelere inmek zorunda kalıyoruz' dedi.

BİR DAMLA SUYUN BOŞA GİTMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle bir damla suyun bile boşa gitmemesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Özdemir yapılan çalışmaları şöyle anlattı: 'Yaklaşık 2,7 milyon vatandaşımıza ve nüfusumuzun yaklaşık 10 katı yani 27 milyon ziyaretçimize sağlıklı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunuyoruz. Geleceğin suyunu planlamak amacıyla Entegre Kentsel Su Yönetimi Planımızı hayata geçirdik. ASAT SCADA sistemiyle şebekemizi anlık olarak izliyor, kayıp ve kaçakları tespit ediyor ve hızlı şekilde müdahale ediyoruz. İzole alt bölgelerin, yani DMA'ların sayısını artırarak su kayıplarını daha etkin biçimde kontrol ediyoruz. Abone ve Varlık Yönetim Sistemi'yle suyun kaynaktan vatandaşa ulaşıncaya kadar geçtiği bütün süreçleri dijital olarak takip ediyoruz. Sismik ve akustik dinleme cihazlarımızla yerin altındaki su kayıplarını tespit ediyoruz. Eskiyen ve sağlık riski oluşturan içme suyu hatlarımızı yeniliyor, yeni hatlarımızı devreye alıyor, su depolarımızı modernize ediyoruz.'

KURAKLIĞA BUGÜNDEN MEYDAN OKUYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kanalizasyon, derin deniz deşarjı ve atık su arıtma yatırımlarıyla kentin denizleri, su kaynakları ve doğal çevresinin korunduğunu söyleyen Özdemir, bu çalışmaların Antalya'nın sahip olduğu 233 Mavi Bayraklı plajın korunmasına da önemli katkı sağladığı belirtti.