Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, mahalledeki mevcut altyapı hatlarının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle arızalara neden olabilen eski hatlar, modern ve daha dayanıklı altyapı hatlarıyla baştan sona yenileniyor. Bu sayede su kayıp ve kaçak oranları azaltılırken, arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, inşa edilen yeni yağmur suyu hatları ile su birikintilerinin önlenmesi ve taşkın risklerinin minimize edilmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Mimar Sinan Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında, toplam 21.550 metre uzunluğundaki içme suyu hattının 9.200 metrelik kısmı tamamlandı. 18.190 metre uzunluğundaki atık su hattının ise 2.500 metresi inşa edildi. Ayrıca, 1.200 milimetre çapındaki çelik borularla 1.930 metrelik atık su terfi hattı yapımı sürüyor. Yağmur suyu hattı kapsamında ise betonarme borular kullanılarak toplam 4.420 metre uzunluğunda hat inşa edilecek. Bu hattın 850 metrelik bölümü tamamlanmış durumda.

MODERN VE DAYANIKLI ALTYAPI HATLARI

Çalışmalar sırasında yaşanabilecek su kesintilerinin mahalle sakinlerini en az düzeyde etkilemesi amacıyla, Mimar Sinan Mahallesi beş ayrı bölgeye ayrılarak çalışmalar planlı bir şekilde yürütülüyor. Söz konusu kapsamlı altyapı yatırımı, İSU’nun Kocaeli genelinde yürüttüğü, kentin altyapısını modern ve dayanıklı hale getirme vizyonunun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.