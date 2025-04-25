Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Vuqar İskenderov, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret ederek Kazım Dirik Mahallesi’nde yapımı süren Abide-i Hürriyet Meydanı’nda incelemelerde bulundu.İZMİR (İGFA) - Başkan Eşki, Türk tarihine ışık tutacak bu meydanda 18 Türk Devleti’nin kurucuları ve önemli tarihi figürlerin yer alacağını belirtti. 27 Nisan’daki açılış törenine Prof. Dr. İlber Ortaylı ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel gibi önemli isimler katılacak. Açılış, Halk TV'nin sevilen programı Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’da canlı olarak yayınlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Vuqar İskenderov’u makamında ağırladı. Ziyaretin ardından, Başkan Eşki ve dost Azerbaycan heyeti, Turan Azerbaycan Ulusal Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kamala Nasibova ile Yaşar Üniversitesi’nin bitişiğinde yapımı süren ve 27 Nisan Pazar günü açılışı gerçekleştirilecek olan Abide-i Hürriyet Parkı ve Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

BİRLİK, TARİH VE ÖZGÜRLÜK MESAJI

Başkan Eşki, 2700 metrekarelik alanda hayata geçirilen meydan projesine ilişkin; "Tanzimat’ı kaldırmak için sahnelenen gerici 31 Mart Vakası’nda hayatını kaybedenleri anmak ve Türk tarihinin mücadeleci ruhunu yaşatmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" dedi. Meydan, 18 Türk Devleti'nin kurucularından İttihat ve Terakki öncülerine, Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e ve Truva'nın efsanevi komutanı Hektor’a uzanan tarihsel figürlerin yer alacağı adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor.

KARDEŞLİK VURGUSU VE ORTAK GELECEK

Milletvekili Vuqar İskenderov ise “Azerbaycan ile Türkiye arasında sadece siyasi değil, gönülden gelen güçlü bir bağ var. Bornova’da tarihimizi yaşatmaya yönelik böyle anlamlı bir projeye tanıklık etmekten büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

Başkan Eşki de kardeşlik vurgusu yaparak, “Bu topraklarda yalnızca geçmişi değil, ortak geleceğimizi de inşa ediyoruz. Azerbaycanlı dostlarımızı her zaman Bornova’da görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞTA TARİHİ BULUŞMA

27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek açılışa; ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve çok sayıda davetli katılacak. Bölge Metro istasyonu, Yaşar Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Bornova Ek Hizmet Binası yanında bulunan meydanın açılışı, Halk TV ekranlarında Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında canlı olarak yayınlanacak.