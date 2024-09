Başkan Büyükakın, İzmit Marina sahilinde bulunan geniş otoparktan şehir içine 15 dakikada bir işleyecek özel ring hattın 1 TL olacağını duyurduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükakın, İzmit Marina sahilinde yer alan geniş otoparktan şehir merkezine 15 dakikada bir kalkacak ring servis hattı oluşturduklarını ve ücretinin sadece 1 TL olacağını duyurdu. Başkan Büyükakın, uygulamanın asıl amacının esnaf ile vatandaşı buluşturmak olduğunu belirtti. Esnaflarla olan buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı da katıldı.

RİNG SEFERLERİ 9 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLIYOR

Büyükşehir hem şehir içi trafiğini rahatlatmak, hem de araç sayısını azaltmak için yeni bir ring hattı kurdu. 09 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak bu yeni uygulama ile vatandaşlar, sahil şeridinde bulunan geniş otoparktan şehir merkezine ekonomik ve kolay bir ulaşım imkânına kavuşacak. Servis hattı 15 dakikada bir işleyecek ve sadece 1 TL ücretle hizmet verecek. Başkan Büyükakın, İnönü Caddesi başta olmak üzere, şehir içindeki esnafa ulaşımı daha kolay hale getirdiklerini kaydetti.

PARK ET, 41Ç İLE DEVAM ET

“Park et, devam et” sistemi ile 41Ç hattı kullanan vatandaşlar, İzmit çarşıya yürümeden ulaşabilecek. Vatandaşlar bu hatla sahilde bulunan Vapur iskelesi ve Balıkhan’a da ulaşım imkânı sağlayabilecek. İndi bindi kuralı olmayan 41Ç her durakta yolcu alıp indirebilecek. Her 15 dakikada bir işleyecek olan 41Ç günde 50 sefer yapacak. 41Ç’nin ulaşım bedeli ise 1 TL olarak açıklandı.

ESNAF İÇİN YENİ DÜZENLEMELER VE DESTEKLER

İnönü Caddesi esnafı ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, şehir içi esnafına yönelik başka çalışmalar da olduğunu açıkladı. Başkan Büyükakın’ın açıkladığı yenilikler sayesinde caddenin şık bir görünüme kavuşması da amaçlanıyor. Buna göre İnönü Caddesi’ndeki binaların dış cepheleri daha estetik boyanacak. Cadde üzerindeki bütün dükkânların saçak ve tabelaları düzenlenecek, şık bir görünüme kavuşacak. Esnafa ayrıca tanıtım desteği de verilecek. Özellikle ring hatta yayınlanacak görseller hazırlanacak.

VATANDAŞ CADDE ÜZERİNDE ZAMAN GEÇİREBİLECEK

Başkan Büyükakın, cadde üzerinde vatandaşların dinlenerek de zaman geçireceği düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Cumhuriyet Parkı’nın karşısında Sütten’in bulunduğu kaldırım başta olmak üzere, cadde üzerindeki geniş kaldırımlarda esnafın talep etmesi halinde oturma bölümleri oluşturulacak. Akça cami çevresine yaşlılar için dinlenme bankları konulacak. Toplantıda esnaflardan gelen istek üzerine yol üstü parklanma bölümlerinin kalması kararlaştırıldı. Esnaflar ilk yarım saati ücretsiz ve daha sonraki saatler için yüksek park ücreti uygulanmasını istedi. Esnaflar bu sayede cadde üzerinde uzun süreli parklanmanın önüne geçileceğini ifade etti

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN AÇIKLAMALAR

İnönü Caddesi’ndeki yenilikler bununla da bitmiyor. Bilindiği gibi Başkan Büyükakın’ın çabalarıyla Körfez-Kartepe metro hattının İzmit şehir içine girmesi sağlanmıştı. Başkan Büyükakın, bu çalışmayla birlikte asıl kalıcı ve köklü değişimlerin yaşanacağını aktardı. Ayrıca Baç mevkiinde eskiden Kocaelispor’a ait hizmet binasının yıkılan yerine 125 araçlık katlı otopark yapılacağı ve önümüzdeki yıl bu otoparkın başlayacağı bildirildi. Başkan Büyükakın, “İzmit’te her işimizi bilimle, hesaplayarak yaptık. Sadece gündem oluşturmak için konuşmadık. Yeni düzenlemelerle inşallah şehir içindeki canlılık daha da artacak” dedi. Başkan Büyükakın’ın açıklamaları toplantıya yoğun ilgi gösteren esnafta da büyük memnuniyet yarattı.