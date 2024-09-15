Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, KPSS’ye girecek olan öğrencilere yardımcı olduKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkalığı ekipleri, her zaman olduğu gibi bu seneki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da (KPSS) yoğun mesai harcadı. Sınava geç kalan ve okullarını bulamayan öğrencilerin imdadına Büyükşehir Zabıtası yetişti. Öğrenciler, ekipler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

ÖĞRENCİLER SINAVA YETİŞTİRİLDİ

KPSS ortaöğretim oturumu bugün yapıldı. Adayların kontrolleri sırasında eksik belgesi olanların ve sınava geç kalanların yardımına ise Büyükşehir Zabıtası koştu. İzmit ve Gebze’de sınava geç kalan öğrenciler ekip araçları ile gidecekleri okula hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Diğer yandan sınav giriş belgesini unutan bir kişiye de zabıta ekipleri, yeni bir giriş belgesi çıkarttı. Öğrenciler Büyükşehir zabıtasına teşekkür etti.