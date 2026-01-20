İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen ve hava ile deniz unsurlarının da destek verdiği Narkokapan İzmir operasyonunda 608 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını, 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonuna ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Narkokapan İzmir adıyla yürütülen operasyona 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2013504295962910959

İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 641 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak kullanıldığı operasyonun, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

'Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık' diyen Bakan Yerlikaya, açıklamasında uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumakta kararlı olduklarını kaydederek, 'Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz' dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında savaşlarının çok kapsamlı sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, geçen sene 2025 uyuşturucu operasyonlarında 43 bin 524 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.