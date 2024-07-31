Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilçeye gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ağırladı. Başkan Büyükgöz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilimize atanan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı geçtiğimiz günlerde makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletmişti. Bir dizi ziyaret için Gebze’ye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’i karşılayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Vali Aktaş’a ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden projelerin yanı sıra, belediye hizmetleri ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükgöz’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da çalışmalarında muvaffakiyetler diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: igf