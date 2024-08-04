Kocaeli Filistin Konvoyu ve Gebze Mitinginde Hamas Lideri Şehit İsmail Haniye anılırken Filistin ve Gazze’de yaşanan soykırım lanetlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Gebze Sivil Dayanışma Platformu tarafından Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye ve Filistin için organize edilen, “Kocaeli Filistin Konvoyu ve Gebze Mitingi” on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. İsrail’in lanetlendiği ve Şehit Haniye’nin anıldığı konvoy, yürüyüş ve mitingde Filistin ve Gazze’de yaşanan soykırım protesto edildi.

İzmit Eski İnterteks Fuar Alanından yüzlerce aracın hareketi ile başlayan konvoy Gebze merkeze kadar devam etti.

Gebze Eskiçarşı’dan kent meydanına kadar yapılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri ve on binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş kent meydanında son buldu. Sinevizyon ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan miting, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut, Gebze Sivil Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Adem Çiftçi’nin konuşmaları, dua ve Sanatçı Ömer Karaoğlu’nun Filistin Marşları ve Ezgileri ile son buldu. Mitinge Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.

“HAKKI HAYKIRMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Gebze Kent Meydanında, mitinge katılan vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük bir gurur yaşadığını ifade ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Buraya toplanan topluluk niçin toplandı hakkı haykırmak için toplandı. Vel asır suresinin son kısmında ne der; hakkı tavsiye eder. Hakkı tavsiye etmek için bir aradayız. Hakkı haykırmak için bir aradayız. Zulme karşı durmak için bir aradayız. Şehit İsmail Haniye bundan bir vakit önce bugün tüm dünyadaki Müslümanları ve haktan yana olanları Gazze’deki zulme karşı, Filistin’deki zulme karşı bir araya gelmeye davet etti. Dedi ki toplanın zulme karşı sesinizi yükseltin, zalimlere karşı sesinizi yükseltin. Ve o davetin günü gelmeden kendisi rabbine kavuştu. Şahadet şerbetini içti. Şahadet şerbetini içen İsmail Haniye’yi rahmetle anıyorum” dedi.

Bu arada Şehit İsmail Haniye’nin ve kendilerinin çağrısına cevap vererek meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gebze Sivil Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Adem Çiftçi, “Aliye İzzetbegoviç’in ifadesi ile bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmediler. Dün Haniye’nin cenazesini defnettik, cenazesini toprağa verdik ama elhamdülillah milyonlar cenazedeydi. İşte bugün binler Gebze Kent Meydanını doldurdu. Rabbimize hamd olsun şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Şehit olarak yaşayacağız, inşallah rabbim o şehitlerin yolunda bizlerinde son nefesimizi Müslümanca vermeyi nasip eylesin” dedi.