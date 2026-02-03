Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Şehir Hastanesi için 12 ilçeden hizmete aldığı aktarmasız 14 yeni otobüs hattı, vatandaşların ulaşım konforunu artırarak kısa sürede büyük memnuniyet sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği direkt otobüs hatları kısa sürede vatandaşların takdirini kazandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme ile 14 yeni hat, 26 Ocak Pazartesi günü itibariyle hizmete başlamıştı. İlk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yeni hatlar, kentin 12 ilçesinden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne aktarmasız ulaşım imkânı sunarak önemli bir ihtiyaca cevap verdi.

Toplu taşıma altyapısını güçlendiren Büyükşehir, çevreci ve teknolojik otobüs filosu ile ulaşımda konforu sağlarken, hayata geçirdiği yeni hatlarla ise kent genelinde erişilebilirliği üst seviyeye taşıdı. Kocaeli Şehir Hastanesi için ulaşım ağına dahil edilen 14 yeni hat ise özellikle yaşlılar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yeni hatlar sayesinde hastaneye giderken aktarma yapmak zorunda kalmadıklarını ifade etti.

'OTOBÜS DEĞİŞTİRMEK İLE UĞRAŞMIYORUZ'

Kandıra'dan SH16 hattı ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 30 dakikada ulaştığını ifade eden Aysen Çevik, aktarmasız ve hızlı bir şekilde sağlanan ulaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hastanede yatan kızını ziyaret etmek için Çayırova'dan gelen 72 yaşındaki Fahrettin Demirkol ise, 'Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Erken saatte otobüs değiştirmek ile uğraşmıyoruz. Evimizden bindik, hastanede indik' ifadelerinde bulundu. Darıca'dan hastaneye gelirken yolun gözünde büyüdüğünü söyleyen 18 yaşındaki Ravza Topal, yolculuğunun konforlu geçtiğini söyledi.

'KENDİ ÖZEL ARACIMIZ GİBİ'

Gebze'den muayene olmak için Şehir Hastanesi'ne gelen Hasan Türdü, 'Daha önce otogara gelerek aktarma yapıyorduk, yol gözümüzde büyüyordu. Önemli bir ihtiyacın karşılanmasından çok memnun kaldık' dedi. Darıca'dan gelirken çok rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen Rabia İşvarlar, 'Eskiden gelirken çok perişan oluyorduk. Umuttepe otobüsü ile geliyorduk ve çok yoğun oluyordu. Şimdi kendi özel aracımız gibi konforlu ve hızlı şekilde ulaştık' diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'10 NUMARA BİR HİZMET OLMUŞ'

SH9 hattı ile eşini doktor randevusuna getiren 65 yaşındaki Nahit Akbaba, 'Çok konforlu bir yolculuk geçirdik, otobüs çok rahattı' dedi. Akbaba, çift olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını vurguladı. Dilovası'ndan 40 dakikalık bir yolculuk ile hastaneye direkt ulaşım sağlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cevat Kalay, '10 numara bir hizmet olmuş. Otobüs değiştirmemize gerek kalmadı. Bu kadar rahat olacağını tahmin etmiyorduk. Dilovası'ndan çok hızlı bir şekilde ulaştık' dedi.

20 HAT İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla mevcut direkt ulaşım ağını genişletti. İzmit'ten SH1, SH2, SH5, SH6 ve SH7, Derince'den ise SH8 hattı ile sağlanan direkt ulaşım ağına 14 yeni hat daha eklendi. Bu kapsamda Karamürsel'den SH9, Gölcük'ten SH10 ve SH11, Başiskele'den SH12 ve SH13, Kartepe'den SH14 ve SH15, Kandıra'dan SH16, Körfez'den SH17 ve SH18, Dilovası'ndan SH19, Gebze'den SH20, Darıca'dan SH21 ve Çayırova'dan SH22 hatları hizmete alınarak, kentin 12 ilçesinden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne aktarmasız ve kesintisiz ulaşım sağlanıyor.