Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ocak'ta aşırı yağışların bazı derelerin taşmasına sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların etkisiyle ve bu yağışların yüksek kesimlerdeki karları eritmesi sonucu bazı derelerde taşkınlar yaşanması sonrası Büyükşehir ekipleri, selin getirdiği tüm atıkları temizleyerek bölgeyi güvenli hale getiriyor.

MERSİN (İGFA) - Mezitli ilçesi Tece sahili ile Akdeniz ilçesi Kazanlı sahili arasını kapsayan bölgede sel sularının sürüklediği ağaç, odun, çakıl ve süprüntü atıkları ekiplerin koordineli çalışmasıyla temizleniyor. Temizlik ve müdahale çalışmaları; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerinin iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar hafta boyunca devam edecek.

TAŞKIN SULARIYLA DENİZE ULAŞAN 150 KAMYONA YAKIN KÜTÜK, AĞAÇ VE ÇALI TOPLANDI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park ve çevresinde, taşkın sonrası yüzey akıntısı ile denize ulaşan atıkların temizliğini sürdürüyor.

Kayalıklardan toplanan atıklar iş makinaları aracılığıyla taşınırken, tazyikli su ile yürüyüş alanlarının temizliği de sağlanıyor. Temizlik çalışmaları sırasında atıklar arasında mahsur kalan canlılar ise kurtarılarak, doğal yaşam alanlarına sevk ediliyor.

Çalışmalar kapsamında sahillerde, taşkın sularının denize taşıdığı kütük, ağaç ve çalılardan oluşan yaklaşık 150 kamyon dolusu atık temizlendi. 8 kilometrelik sahil bandında süren çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle tahrip olan parklarda ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

DOĞAN: 'KUVVETLİ YAĞIŞLARIN SEBEP OLDUĞU OLUMSUZLUKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GİDERİLDİ'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, denizde ve sahil bandında yürütülen çalışmalara dair bilgi vererek, vatandaşların refahı için yağışların ilk gününden itibaren görevde olduklarını belirtti.

Kuvvetli yağışların sebep olduğu olumsuzlukların büyük bölümünün giderildiğinin altını çizen Doğan, 'Yapmış olduğumuz çalışmalarla tüm olumsuzlukları gidererek; halkımızı daha rahat, müreffeh ve temiz bir ortamla buluşturmayı hedefledik ve amacımıza ulaştık. İlk günden itibaren Kültür Park içerisindeki 8 kilometrelik mesafede toplam 350 bin metrekarelik alanı, yürüyüş ve gezinti yollarını temizleyerek vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız piknik alanlarımızı, yürüyüş ve gezinti yollarını gayet rahat bir şekilde kullanabilirler. Aşırı yağışların vermiş olduğu tahribatları da bakım, tamir ve boyama işlemleriyle gidermekteyiz' dedi.