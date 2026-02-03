Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Hizmet Binası'na gelen vatandaşları güler yüzle karşılayan ve yardımcı olan güvenlik görevlisi Fatma Yılmaz'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası C Kapısı'nda görevli olan Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fatma Yılmaz, vatandaşları ve belediye personelini güler yüzüyle karşılayarak yardımcı olması ve işini büyük bir özveriyle yapması sebebiyle takdir topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de güvenlik görevlisi Fatma Yılmaz'ı, Tarihi Belediye Binası'nda ağırlayarak teşekkür belgesi verdi.

Belediye binasına gelenlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yaraşır bir şekilde karşılanmasının, insanca yaklaşımın ve doğru yönlendirilmelerinin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Güvenlik görevlisi personelimiz Fatma Yılmaz'ın vatandaşa olan yaklaşımı, bilgilendirmesi ve ardından çalışma arkadaşlarına geri bilgi vermesini takdir ediyoruz. Kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Tüm personele örnek olmasını diliyorum' dedi.