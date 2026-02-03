Edirne'de Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, Mahmut Demirkan güven tazeledi. Tek liste ile gidilen seçimde 'Beyaz Liste' üyelerin tam desteğini alarak 4 yıl daha görev yetkisi aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA )- Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda dün saat 12.00'de başlayan kongre, ilçedeki siyasileri, oda başkanlarını ve şoför esnafını bir araya getirdi. Genel Kurula; AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ada başkan adayları, mahalle muhtarları ile çok sayıda üye katıldı.

DEMİRKAN: 'VATANDAŞA HİZMET EDENLERİN YANINDAYIZ'

Seçim öncesi üyelere seslenen Mahmut Demirkan, birliğin gücüne dikkat çektiği konumasında Şoför esnafının her türlü zorlu şartta görev yaptığını vurgulayarak şunları söyledi: 'İyi ki varsınız, iyi ki bu birliği koruyoruz. Yağmur, çamur demeden bu şehre hizmet eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Her koşulda yanınızda olmaya, esnafımızın sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

DİVAN BAŞKANLIĞINI HÜSEYİN ÇAKMAK ÜSTLENDİ

Toplantının açılışını yapan Mahmut Demirkan'ın ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığına Hüseyin Çakmak, Başkan Vekilliğine Bahadır Yalnız, katip üyeliklere ise Bülent Çamlı, Gökhan Çınar ve Osman Bahçe seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, daha sonra yönetim ile denetim kurulu raporları, bilanço gelir, gider hesapları Oda Sekreteri Erkan Üstüntürk tarafından okunarak, kabulü ve ibrası yapıldı. İbranın ardından söz alan Demirkan, Genel Kurula seslenerek, 'İyi ki varsınız, iyi ki birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Hepinize teşekkürler'dedi.

YENİ DÖNEM PROJELERİ ONAYLANDI

Genel kurulda önümüzdeki dönemin çalışma programı, tahmini bütçesi ve üyeler için planlanan mesleki eğitim kursları kabul edildi. Ayrıca öğrenci okutulması ve muhtaç durumdaki oda üyelerine yardım yapılması gibi sosyal dayanışma maddeleri için de yönetim kuruluna yetki verildi.

Edirne Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı konuşmada, yeni seçilen yönetime başarılar dileyerek iş birliği mesajı verdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimlere; Mahmut Demirkan'ın başkanlığındaki tek listeyle gidildi

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Yapılan oylama sonucunda Beyaz Liste ile Mahmut Demirkan başkanlığındaki yeni kadro şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil): Hüseyin Kalkan, Salim Değişçi, Anıl Akman, Mehmet Meriç, Tanju Çakırcı, Mustafa Öner Günalay.

Yönetim Kurulu (Yedek): Mesut Bozdağ, Reşat Mangır, Şükrü Konukçu, Emrah Sarı, Berk Turşucu, Serdar Güven, Ulaş Koşan

Denetim Kurulu (Asil): Bülent Çamlı, Okan Karabacak, Taner Öztoprak.

Denetim Kurulu (Yedek):Gökhan Bayılmış, Ümit Geçim, Engin Şeker.