İnegöl Belediyesi'nin her kandilde farklı bir camide sürdürdüğü helva ikramı geleneği, Berat Kandilinde Lazlar Camii'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de kandil gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen İnegöl Belediyesi'nin helva ikramları, Berat Kandilinde de devam etti. Her kandilde farklı bir camide vatandaşlara helva ikramında bulunan İnegöl Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Lazlar Camii'nde ikramlar gerçekleştirdi.

Berat Kandili vesilesiyle Lazlar Camii'nde kılınan yatsı namazına; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte yatsı namazını eda etti. Namazın ardından cami cemaatinin ve vatandaşların Berat Kandilini tebrik eden protokol üyeleri, İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan helvaları vatandaşlara ikram etti. Kandil gecesinin manevi atmosferinde gerçekleştirilen ikram, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkının Berat Kandilini tebrik etti.