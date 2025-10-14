Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hizmet aldığı Saygınlar Kulübü çevresinde düzenli olarak çim biçimi ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Özverili ekipler tarafından titizlikle yürütülen bu çalışmalar, kulüp alanının hem konforlu hem de estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, sosyal yaşamın merkezi haline geldi.

Bölgedeki yaş almış bireylerin sosyal hayatlarını desteklemeyi amaçlayan kulüpte sonbahar temizliği başlatıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan düzenli çim biçimi ve temizlik çalışmalarıyla hem kulübü kullanan bireylerin konforu artırılıyor hem de kulüp alanının görsel olarak daha temiz ve düzenli kalmasına katkı sağlanıyor.

HUZURLU VE KEYİFLİ BİR ORTAM

Ekipler, Saygınlar Kulübü'nün yeşil alanlarını sağlıklı ve bakımlı tutmak için planlı ve düzenli çalışmalarına devam ediyor. Bu sayede, kulübün kullanıcılarına daha huzurlu ve keyifli bir ortam sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Saygınlar Kulübü gibi sosyal tesislerde yaptığı çevre düzenleme ve bakım çalışmaları ile yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve onları sosyal hayata aktif şekilde dahil etmeyi hedefliyor.