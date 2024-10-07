Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 6. yarışı 41.Kocaeli Rallisi, Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliği ile sona erdi. KOCAELİ (İGFA) - Rallinin genel klasman ikinciliği Parkur Racing’den Kerem Kazaz-Corentin Silverstre kazanırken, 18 yaşındaki Kazaz, aynı zamanda gençler birinciliğinin de sahibi oldu. 51 otomobil ve 102 sporcunun mücadele ettiği rallide, genel klasman üçüncülüğünü ise Toksport WRT takımından Volkan Işık-Levent Gür ekibi elde etti.

ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Petlas, Remed Assistance, Salados, Fora, Autoclub, Power App, 41 Burda, Telsan ve Emek katkılarıyla düzenlenen organizasyon, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen finiş seremonisi ile sona erdi. 9 özel etaptan oluşan 412,30 kilometre uzunluğundaki rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, Takımlar birinciliğini de Toksport WRT kazandı.

Yarışın Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Fatih Selim Göçer-Soner Çevik elde ederken, Sınıf 3 birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı-Mehmet Akif Yalçın, Sınıf N birincisi GP Garage My Team’den Okan Tanrıverdi-Özden Yılmaz, Sınıf 5 birincisi Atış Motorsport’tan Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün ekipleri oldular. Sağıroğlu-Akgün ekibi ayrıca Remed Assistance özel ödülünü de elde ederken, Master pilotlar birincisi GP Garage My Team’den Uğur Soylu, Kadın pilotlar birincisi Sevcan Sağıroğlu ve kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldular. Yarışın 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı birinciliğini ise Kemal Gamgam-Orkun Demir ekibi kazandı.

Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Taner Oruç-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken ekip aynı zamanda Kategori 2 birinciliğini de elde etti. Ömer Faruk Çabuk-Burak Koçoğlu ikinci ve Kategori 3 birincisi olurken, Evren Olcay-Yenal Kaya da üçüncü oldular. Kategori 4’te GMG Racing Team’den Hakan Akman-Tolga Tezeken ve Kategori 1’de de Faruk Sayın-Cansu Açar ilk sırada yer alırken, kupanın Kadın Pilotlar Birinciliği Çiğdem Tümerkan’ın, Kadın Co-pilotlar Birinciliği ise Derya Ulus‘un oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 02-03 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan İstanbul Rallisi ile sona erecek.