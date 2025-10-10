Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli'nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlıyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısının yanı sıra kitaplara gösterilen ilgi de 'Kocaeli okuyor' dedirtiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 15'incisini düzenlediği Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Fuar alanını dolduran ziyaretçiler, gün boyunca yayınevlerinin stantlarını gezerek sevdikleri yazarların kitaplarını inceliyor, imza günlerine katılıyor ve uzun süre alışveriş yapıyor. Fuardan ayrılan birçok kitapseverin ellerinde kitap dolu poşetlerle görülmesi, okuma tutkusunun şehre yayıldığını gösterdi. Ziyaretçilerin kimisi yeni çıkan eserleri keşfederken, kimisi de yıllardır kütüphanesine katmak istediği kitaplara kavuştu.

15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, hafta boyunca hem söyleşiler hem de geniş yayınevi katılımıyla okurlara edebiyat dolu günler yaşatmaya devam edecek.

İlk gününden itibaren çok yoğun ilgi gören 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kendilerine uygun kitapları bulan vatandaşların sevinci görülmeye değer. Aynı şekilde aradıkları nadide kitapları sahaflarda bulduklarında büyük mutluluk hisseden kitap kurtlarının yanı sıra yaptıkları fuara özel indirimler sayesinde çok sayıda kitap satan yayınevleri de sevinçli.

Fuarda söyleşilere katılan ve imza etkinlikleri düzenleyen yazarlar ise okurlarının kendilerine gösterdiği ilgiden son derece mutlu.