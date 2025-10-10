İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi iş birliğiyle organize ettiği 'Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve Gelincik Merkezi Çalışmaları' başlıklı eğitim Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'daki eğitim, Maltepe Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' ve 'Hizmet İçi Eğitim Programı' kapsamında yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, eğitimin Maltepe Belediyesi'nin misyonuna ve vizyonuna uygun şekilde personelin yetiştirilmesi ve verimliliğin artırılması için ortaklaşa bir çalışmayla hayata geçtiğini söyledi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç, Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) ile toplum sağlığını güçlendirmek ve desteklemek için hizmet verdiklerini, mahallelerde bulunan kadın danışma merkezlerindeki çalışmalarıyla kadınların yanlarında olduklarını söyledi.

Avukat Betül Özmen, Ankara Barosu tarafından 2011 yılında uygulamaya geçen Gelincik Merkezi'ni tanıtarak burada Türkiye'nin her yerinden fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere, LGBTİ+ bireylere ve dezavantajlı durumdaki kişilere hukuki yardım yapıldığını söyledi. Özmen, 'Şiddet mağdurları Gelincik Merkezi'ne 444 43 06 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşabilir. Merkezimiz mağdurlara hukuki yardımda bulunuyor. Ayrıca sosyal ve psikolojik destek veriyor. Şiddete karşı çaresiz değilsiniz.' dedi.

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN GEREKLİ'

Avukat Sevilay Uğurlu ise şiddetin toplumsal cinsiyet temelli yapısını ve Türkiye'de şiddetle mücadelede karşılaşılan zorluklarını aktardı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, şiddeti önlemede bir temel olduğunu vurgulayan Uğurlu, kadınların ve erkeklerin yaptıkları işlerin farklılaşması, farklı işlere farklı değerlerin verilmesi, işler arasında oluşan statü hiyerarşisi cinsiyet eşitsizliğinin de temeli olduğunu belirterek, bu durumun toplumsal kaynaklara erişimi ve bu kaynakların bölüşümünü de etkileyeceğini söyledi.

Eğitim, personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.