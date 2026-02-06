BALIKESİR (İGFA) - Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk'ün 1923 yılında hutbe okuduğu Zağnos Paşa Camii'nde Atatürk ve şehitler ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sonrasında tarihi Balıkesir Tren Garı önünde temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı. Temsili törende Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, Türk bayrağını Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etti.

'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' ile Atatürk Anıtı'na yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa Vali İsmail Ustaoğlu CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Gürakar, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE BALIKESİR ARASINDA KOPARILMAZ BAĞLAR VAR'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün Balıkesir ziyaretinin Kuvayımilliyeciler için büyük anlam taşıdığını vurguladı: 'Ulu Önder'imiz tam 103 yıl önce Balıkesir'imizi ilk kez ziyaret etti. 50 binden fazla Kuvayımilliyeci onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Atatürk ve Balıkesir arasında koparılmaz bağlar vardır. Çünkü Balıkesir, Anadolu'daki ilk örgütlü direnişi başlatan şehir, Milli Mücadele'nin beş büyük kongresine ev sahipliği yapan şehir ve düşmana karşı ilk kurşunun da son kurşunun da atıldığı topraklardır.'

Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye ruhunu bugün de yaşattığını belirterek, 'Her bir Balıkesirli, Atatürk'ün izindedir ve onun yolunda ilerlemektedir' dedi.