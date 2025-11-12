Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa ile iç içe keyifli zaman geçirmek isteyen doğaseverler için Kuzuyayla'da 'Mantar Avı' etkinliği düzenledi. Mikolog Dr. Semra Erol rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bölgede yetişen doğal mantar türlerini tanıma fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Etkinlik kapsamında Kuzuyayla'nın zengin bitki örtüsü arasında orman yürüyüşü yapıldı. Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Semra Erol, mantarların yetişme koşullarından türlerine ve zehirli çeşitlerin nasıl ayırt edileceğine kadar pek çok konuda kapsamlı bilgiler aktardı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca çeşitli mantar türlerini yerinde inceleyerek doğanın sunduğu zengin çeşitliliği keşfetti.

ETKİNLİĞİN SONUNDA SICAK MANTAR İKRAMI

Programın sonunda katılımcılara sıcak mantar ikramı yapıldı. Doğa tutkunları, hem bilgilendirici bir gün geçirmenin hem de keyifli bir ortamda birlikte vakit geçirmenin memnuniyetini yaşadı. Katılımcılar, organizasyon için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

HER YAŞTAN DOĞASEVERE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yaş gruplarına göre hazırlanan programlar sayesinde her yaştan doğasever, Kuzuyayla'da doğayla iç içe keyifli zaman geçirebiliyor. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Kuzuyayla'nın 0533 526 80 80 numaralı hattından iletişime geçebilir.