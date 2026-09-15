Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Ulus Pazarı'na (Kartepe Kent Çarşısı) ulaşım sağlayan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kazasker Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında kapsamlı çalışma yürütüyor. Altyapı ve üstyapının yenilendiği güzergâhta çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kazasker Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Altyapı ve üstyapının yenilendiği caddede, yetersiz yağmur suyu hattı nedeniyle özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin yol açtığı sorunlar gideriliyor. Yenilenen yağmur suyu hattı sayesinde yağış suları, yola ve sürücülere zarar vermeden güvenli şekilde tahliye edilecek.

PARKLANMA SORUNUNA DÜZENLEME

Kartepe Ulus Pazarı'na gelen araçların yoğun olarak kullandığı Kazasker Caddesi'nde yaşanan parklanma sorununun çözümü için de düzenleme yapılacak.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından üstyapısı yenilenen caddenin her iki tarafı, dikey araç parklanmasına uygun hale getirilecek. Mevcut otopark alanında da düzenleme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Böylelikle özellikle pazarın yoğun olduğu günlerde yaşanan araç yoğunluğunun ve düzensiz parklanmanın azaltılması amaçlanıyor.

AYDINLATMA VE KALDIRIMLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki yetersiz sokak aydınlatmaları da artırılacak. Yapılacak ilave aydınlatmalarla Kazasker Caddesi'nin daha aydınlık ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Cadde boyunca yaya kullanımını kolaylaştıracak kaldırım düzenlemeleri de yapılacak. Böylelikle bölgedeki araç ve yaya ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi planlanıyor.

4 BİN METREKARE PARKE SÖKÜLDÜ

Yaklaşık 460 metre uzunluğundaki Kazasker Caddesi'nde 4 bin metrekarelik alanda parke sökümü gerçekleştirildi. Eski parke yolun yerine yeni yol üstyapısı oluşturulacak.

Çalışmalar kapsamında 4 bin ton plent miks temel, 1.800 ton bitümlü temel ve 1.200 ton binder asfalt serimi yapılacak. Böylelikle caddenin daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşturulması sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında sökülen parke taşları ise Büyükşehir Belediyesi Solaklar Şantiyesi'ne taşındı. Uygun koşullarda muhafaza edilecek parke taşlarının, kent genelinde yapılacak parke onarım ve yenileme çalışmalarında yeniden kullanılması planlanıyor.