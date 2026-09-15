Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın teknik inceleme sırasında yeni eğitim-öğretim dönemi açılacağını duyurduğu Geçit köprüsü ve bağlantı yolları, söz verilen tarihte çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Temmuz 2026'da 'Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları' projesini yerinde denetlemiş ve 'Okullar açılmadan yani 14 Eylül'den önce anayol kesimindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız' açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 14 Eylül öncesinde projeyi tamamladı ve güzergahı çift yönlü olarak trafiğe açık hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde Mudanya yolu Nilüfer Çayı geçişine mevcut köprülerin yanına yeni köprü inşası tamamlandı. Altyapı, dolgu, yol genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarını bitiren Büyükşehir ekipleri, güzergâhta freze çalışmalarının yanı sıra 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama imalatı gerçekleştirildi. Yeni köprü ve yaklaşık 2,5 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan güzergâh Bursa şehir merkezi istikametine doğru 5 şerit, Mudanya yönüne doğru 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şerit olarak trafiğe açıldı.

SÖZ VERİLEN TARİHTE TAMAMLANDI

Nilüferköy Mahallesi Muhtarı Burhan Mandacı, Başkan Vekili Şahin Biba ile incelemeler sırasında bir araya geldiklerini hatırlattı. Başkan Vekili Biba'nın söz verdiği tarihte inşa işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Mandacı, proje ile bölgedeki trafik akışının rahatladığını söyledi.

Geçit Mahallesi Muhtarı Emine Bayrak da çalışmalar ile bölgedeki araç yoğunluğunun önüne geçildiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar da çalışmaların okullar açılmadan tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve çalışan ekiplere teşekkür etti.