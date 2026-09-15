Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et Projesi kapsamında hizmet veren mobil satış tırı, ilçelerde vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı et ürünlerini ulaştırıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini ANET bünyesinde hizmet veren Halk Et Mobil Tırı aracılığıyla ilçelerde vatandaşlarla buluşturuyor.

Haftanın 7 günü farklı ilçe ve noktalarda hizmet veren mobil satış tırı, sağlıklı ve güvenilir ete uygun fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Et Mobil Tırı, kaliteli et ürünlerini ilçelerde vatandaşların ayağına ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Projesi, ilçelerde de hizmet vermeye devam ediyor.

Proje kapsamında hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırları, tüm ilçelerini ziyaret ederek et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Haftanın 7 günü farklı ilçe ve noktalarda hizmet veren mobil satış araçları sayesinde, özellikle sabit Halk Et mağazalarına ulaşım imkânı bulunmayan vatandaşların kaliteli ve güvenilir et ürünlerine erişimi kolaylaşıyor.

2026 YILINDA İLÇELERDE 321 TON ET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir et ürünleri sunulurken, Halk Et Mobil Satış Tırı ile bu hizmet Antalya'nın ilçelerinde yaşayan vatandaşların ayağına götürülüyor.

İlçelerde haftanın 7 günü hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırında, 2026 yılı içerisinde toplam 321 ton 443 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

Vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan mobil satış tırı, pazartesi günleri Kemer, salı günleri Elmalı, çarşamba günleri Korkuteli, perşembe günleri Demre, cuma günleri Kumluca, cumartesi günleri Finike ve pazar günleri Kaş ilçelerinde vatandaşlarla buluşuyor.

YEREL ÜRETİCİYE DESTEK, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

2019 yılında hayata geçirilen ve ilk günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gören Halk Et Projesi, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ete ulaşmasını sağlıyor.

Halk Et Mağazaları'nda satışa sunulan etler, Antalyalı hayvan yetiştiricilerinden doğrudan temin ediliyor. ANET tesislerinde veteriner hekimlerin gözetiminde, sağlıklı koşullarda işlenen et ürünleri güvenilir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

Antalya'nın ilçelerini ziyaret eden Halk Et Mobil Satış Tırı da uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerini vatandaşların ayağına götürerek yoğun ilgi görüyor.