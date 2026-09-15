İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğinde düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri, söyleşiler, konserler ve geleneksel buluşmalarla başladı. Ahilik kültürünü yaşatan programlar 17 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğiyle dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolü olan Ahilik Haftası'nın 39'uncusunu ilçede düzenlenen etkinliklerle kutluyor.

Barış Mahallesi Semt Pazar Alanı'nda gerçekleşen program kapsamında gastronomi ve yöresel ürün stantları vatandaşlarla buluşurken, 'Başarıya Giden Yolda İş Ahlakı', 'Ahilikten Günümüze Başarının Anahtarı: Liyakat ve Emek' ile 'Anadolu'nun İlk Kadın Teşkilatlanması: Fatma Bacı ve Kadının Üretim Gücü' başlıklı söyleşilerde ahilik kültürünün geçmişten günümüze uzanan değerleri ele alındı.

Türk Halk Müziği konserleri, el emeği stantları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla renklenen etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Program kapsamında ayrıca 17 Eylül'de etkinlik alanında geleneksel Ahilik pilavı ikramı yapılacak.

AHİLİK GELENEĞİ BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞATILIYOR

Öte yandan Ahilik Haftası kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası bahçesinde çelenk sunma ve şed kuşatma töreni de düzenlendi. Törene; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Ahilik Platformu Başkanı Cengiz Ataseven, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Ömer Turangül, ilçe protokolü ve Beylikdüzü esnafı katılım sağladı.

'KENTİMİZİ YÖNETİRKEN DAYANIŞMAYI, EMEĞİ VE ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ ÖNEMSİYORUZ'

Törende yaptığı konuşmasında Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda emeği, dürüstlüğü, dayanışmayı, adaleti ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan köklü bir yaşam anlayışı olduğundan bahseden Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi 'Ahilik kültüründe esnaftan yalnızca işini iyi yapması değil komşusunu gözetmesi, ihtiyaç sahibinin yanında olması, kazancını paylaşması ve bulunduğu topluma katkı sunması beklenirdi. Bu yönüyle Ahilik, güçlü bir ekonomik hayat kadar güçlü bir toplumsal dayanışmanın da temelini oluşturuyordu. Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler de kentimizi yönetirken dayanışmayı, emeği ve ortak yaşam kültürünü önemsiyoruz. Mahallelerimizde hayatın önemli bir parçası olan esnafımızı yalnızca ticari hayatın bir unsuru olarak değil, kent kültürümüzün ve komşuluk ilişkilerimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda, başta kentimizde hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere, alın teriyle üreten, çalışan ve kentimizin yaşamına değer katan herkese teşekkür ediyorum. Ahilik Haftası'nın; birlik, beraberlik, bereket ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini diliyor, 39. Ahilik Haftası'nı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

'AHİLİĞİN İLKELERİ DÜRÜSTLÜKTÜR, EMEKTİR, ÜRETMEKTİR'

Ahilik felsefesine bağlı kalmanın bugün daha önem kazandığını dile getiren Cengiz Ataseven '39. Ahilik Haftası'nın Beylikdüzü'nde kutlanmasında bize destek olan geçmiş dönem bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle şu anda Silivri'de tutsak olan, özgürlüğü gasp edilen Mehmet Murat Çalık başkanımızı yâd ediyorum. Kendisi, bu haftanın yaşatılmasında, esnafa sahip çıkılmasında ve Beylikdüzü'nün bugünlere gelmesinde çok büyük emekler vermiştir. Ahiliğin ilkeleri dürüstlüktür. Ahiliğin ilkeleri emektir, üretmektir, küçüklerine sahip çıkmaktır, kadının yanında durmak ve kadına destek olmaktır. Bulunduğunuz makamı hak etmektir, bulunduğunuz makamı doldurmaktır. Biz bu prensiplerle çalışıyoruz. Bu prensiplerin toplumda tekrar ayağa kalkması için denizde, deryada bir damlayız. Ben, kıymetli Başkanımız Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi'ye de, Ahiliğin burada dolu dolu bir hafta boyunca kültürle, sanatla ve üretimle bir arada anılmasına destek verdiği için çok teşekkür ediyorum' dedi.