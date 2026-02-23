Kocaeli'de İzmit Belediyesinin, belediye meydanında düzenlediği Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve eğlenceli etkinliklerle desteklemek adına çocuklar için renkli etkinlikler düzenliyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İzmit Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen Ramazan eğlencelerine aileler yoğun ilgi gösterdi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Program kapsamında çocuklara pamuk helva ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Aileleriyle birlikte meydanı dolduran çocuklar hem ikramların tadını çıkardı hem de sahne gösterilerini ilgiyle takip etti.

Sahne İzmit tırında gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı. Çocuk etkinlikleri, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek.