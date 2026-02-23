Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi', Ramazan ayının manevi atmosferinde devlet korumasındaki çocukları ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde açılan sergide yer alan 99 eser, çocuklara hem tarih bilinci kazandırdı hem de kültürel ve manevi değerlerle buluşmalarına vesile oldu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında çocuklar, kutsal emanetler ve vakıf kültürüne ait eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında çocuklar, sergide yer alan Sakalı Şerif ile Kâbe örtüsünü görme imkânı bularak duygusal anlar yaşadı. Rehberler eşliğinde yapılan gezide, eserlerin tarihi süreçleri, taşıdığı manevi anlam ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilirken, yetkililer de çocuklara eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Ramazan ayının birlik, paylaşma ve manevi değerleri hatırlama ayı olduğunu vurgulayarak, 'Ramazan ayının huzur ve bereket ikliminde çocuklarımızın böylesi anlamlı bir sergiyi ziyaret etmeleri bizler için çok kıymetlidir. Özellikle sergide yer alan Sakalı Şerif ve Kâbe örtüsünü görmeleri, çocuklarımızın manevi dünyasında derin izler bırakmıştır. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve vakıf medeniyetimizin izlerini tanıyarak yetişmesi önceliklerimiz arasındadır. Sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.