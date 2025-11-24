Kocaeli İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, yoğun ilgi gören bir konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Doç. Dr. Kenan Serhat İnce şefliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konserle sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede, genç yeteneklerin performansı izleyicilerden büyük alkış topladı. THM Gençlik Korosu, tek perdeden oluşan program boyunca Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli yörelerinden seçilen türküleri başarıyla yorumladı.

HÜLÜR: 'EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Konser sonrası konuşma yapan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür, gençlerin gösterdiği özveriye ve sahnedeki yüksek performansa dikkat çekerek, 'Bu güzel geceyi hazırlayan tüm koristlerimize, şefimiz Doç. Dr. Kenan Serhat İnce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmit'te kültür ve sanatın ışığını gençlerle birlikte büyütmeye devam edeceğiz' dedi. Renkli görüntülere sahne olan konser, uzun süre alkışlanan final performansının ardından sona erdi.