Kocaeli İzmit Belediyesi, her hafta sürdürdüğü mahalle gezileri kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalleleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmeyi ve çözüm üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Erdem Arcan ve Celal Hülür, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır ve Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Ozan Aksu, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kayabay ile bir araya geldi.

ARCAN: FİLİSTİN HALKI ÖZGÜRCE YAŞAMALI

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, sözlerinde Filistin ile ilgili başladı. Arcan, “Filistin konusuna buradan ses çıkartmak istiyoruz. Filistin halkının mücadelesini İzmit halkı olarak destekliyoruz. Gazze’deki vahşi ablukanın bir an önce kalkmasını; çocukların, kadınların ve Filistin halkının yurtlarında özgürce yaşamasını savunuyoruz. Gazze’de işlenen savaş suçlarını kınıyor ve Filistin için tüm dünyaya İsrail’e karşı bir tavır takınması gerektiğinin haykırıyoruz” dedi.

“GÜLER YÜZLÜ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIYORUZ”

Erdem Arcan, “Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki sorunları Muhtarımız Ahmet Kayabay ile birlikte yerinde tespit edeceğiz. Halkımıza güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı dinleyerek sorunlarına çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜLÜR: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Başkan Yardımcısı Celal Hülür, “Her hafta farklı bir mahallede inceleme gezisi yapıyoruz. Bu hafta da Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki caddeleri, sokakları, parkları gezerek esnafı dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

MUHTAR KAYABAY: İZMİT’İMİZ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kayabay ise “Öncelikle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkür ediyorum. İzmit’imiz için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Hep beraber güzel bir Mehmet Ali Paşa için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

TALEPLER NOT EDİLDİ

Ziyaret esnasında Muhtar Ahmet Kayabay’ın ilettiği sorunlar ve öneriler not alındı. Esnafı ve vatandaşı dinleyen İzmit Belediyesi heyeti, her türlü talebin yerine getirilmesi adına hassasiyetle çalışılacağını ifade etti.