İnegöl Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Millet Bahçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban; kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan İnegöl Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor. Toplam 451 bin 800 metrekarelik alana inşa edilen projede 2. Etap çalışmaları kapsamında altyapı çalışmaları devam ediyor. Hamzabey Mahallesi sınırlarında Boğazköy Barajı kıyısında yer alan proje doğal güzellikleri, geniş kapsamlı kullanım alanları ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

HEM İNEGÖL HEM DE ÇEVRE İL VE İLÇELERE HİZMET VERECEK

İçerisinde; bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, Heyecan Parktan Flora Fauna Alanına pek çok bölümün yer alacağı Millet Bahçesi, binlerce farklı bitki örtüsüyle aynı zamanda eşsiz bir doğal güzellik sunacak.

Yüzlerce kamelya ile piknik imkanı, kır kahvesi ve kır lokantası, rekreasyon alanları, şelale ve kaskatlı havuz, gözlem kulesi ve seyir terası, amfi ile çocuk oyun alanlarının yer alacağı İnegöl Millet Bahçesi, tüm bu özellikleriyle sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun talep görecek.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Saha ekiplerinden mevcut durum hakkında bilgi alan Başkan Taban, altyapı çalışmalarında ciddi bir mesafe katedildiğini kaydetti.

Halihazırda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Mevcut ihale kapsamında alanda altyapı ağırlıklı çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda yol imalatları, araç yollarına PMT serilmesi, çevre aydınlatma ve kamera altyapıları, Telekom ve elektik alt yapısı, Giriş Kontrol Ünitesi yapılması, bekçi kulübesi ve tuvaletler, çeşme yapımları ve belli bölgelerde kameriye, piknik masası, barbekü ve çöp kutularının konulması gibi çalışmalar da olacak” dedi.