Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında faaliyet gösteren ibadethane ve muhtarlıklara her kış düzenli olarak sağladığı yakıt desteğini bu yıl da sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - 25 ilçede faaliyet gösteren ibadethane ve muhtarlıklara yönelik program kapsamında 2 bin ton pelet yakıtı dağıtılması hedefleniyor.

19 Kasım tarihinde başlanan destek programı kapsamında; 1000'in üzerinde muhtarlık ve ibadethaneye pelet yakıtı teslim edildi. Ekipler; aralık ayı sonuna kadar toplamda 2 bin muhtarlık ve ibadethaneye ulaşmayı planlıyor.

YERLİ ÜRETİM PELET YAKITLAR SAHADA DAĞITILIYOR

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Halil Tunçay, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri destek programı kapsamında; 25 ilçedeki muhtarlık ve ibadethanelere yılsonuna kadar toplam 2 bin ton pelet yakıtı ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Tunçay, 'Geçen sene dağıtımını yapmış olduğumuz pelet sobalarımızın bu sene de yakıtlarının dağıtımına devam ediyoruz. Değişen iklim koşuları ve artan küresel ısınma dikkate alınarak bu kış döneminde düşük karbon ayak izine sahip enerji kaynağı olan pelet yakıtını destek olarak sağlıyoruz' dedi.

Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Basınevleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım ise;

'Pelet bize iki senedir çok destek sağlıyor. Mansur Başkan'ımıza ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız Halil Bey'e de çok teşekkür ederiz iki senedir rahatız en azından üşümeden kışı geçiriyoruz, vatandaş da memnun. Çevreye zarar vermiyor, kokusu yok dumanı yok o anlamda teşekkür ediyoruz başkanımıza.'