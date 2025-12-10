İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, Birlikte Güçlüyüz/ Birlikte Güzeliz temalı 'Sosyal Belediyecilik Şenliği' düzenledi. Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda festival havasında gerçekleşen etkinlik, kapsayıcı yaşamı vurgulayan renkli atmosferiyle eğlence ve farkındalığı bir araya getirdi.

Program boyunca sihirbaz gösterisi, mini disko, zumba ve çeşitli interaktif aktiviteler sahnelendi. Spor salonu içine kurulan atölye çadırlarında ise katılımcılar keyifli zaman geçirdi. Şenlik süresince misafirlere patlamış mısır, taze sıkma meyve suyu ve Halk Süt ikram edildi. Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı özel atölye çalışmaları da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ/BİRLİKTE GÜZELİZ

Etkinliğe katılan ebeveynlerden Yasemin Beydağı organizasyondan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Biz çocuklarımızla her yere giremiyoruz. Böyle onlara uygun ortamlar olunca çocuklarımız da biz de çok mutlu oluyoruz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Beylikdüzü Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çocuklar müzik eşliğinde oynadı ve çok eğlenceli vakit geçirdi. İkramlıklar, yüz boyama gibi etkinlikler var. Bu tür etkinliklerin devam etmesini çok isteriz. Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'ne de devam ediyoruz aynı zamanda. Orada da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çocuklarımız ve engellilerimiz için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'