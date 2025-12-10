Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD), sektör çalışanlarının özverili çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 'Özel Güvenliğin Yıldızları' ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Sektörün en eski ve öncü sivil toplum kuruluşu Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD), 9 Aralık'ta 5'incisini gerçekleştirdiği 'Özel Güvenliğin Yıldızları' ödül töreninde sektör emekçileri özel güvenlik görevlilerinin başarılarını ve özverili çalışmalarını ödüllendirdi.

24 özel güvenlik görevlisinin ödül aldığı törende konuşan GÜSOD Başkanı Turgay ŞAHAN, 'Özel Güvenliğin Yıldızları' ödül töreni, bizim için ayrı bir anlam ve öneme sahip. Ödül töreninin sektörün gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu tür etkinliklerin sektörün prestijini ve çalışma kalitesini artıracağını düşünüyoruz.' dedi.

GÜSOD; özel güvenlik sektörünün yıldızlarını ödüllendirdi. Sektör emekçileri olan özel güvenlik görevlilerinin moral ve motivasyonu artırmak, başarılarını teşvik etmek, aidiyet duyguları kuvvetlendirmek ve özel güvenlik sektörünün toplumdaki algısını güçlü kılamaya yönelik olarak her yıl düzenlenen 'Özel Güvenliğin Yıldızları' ödül töreninin 5'incisi bu yıl 9 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

GÜSOD üyeleri bünyesinde istihdam edilen özel güvenlik görevlileri arasından, 2025 yılındaki başarıları ve özverili çalışmaları nedeniyle takdir edilen 24 özel güvenlik görevlisine, gerçekleştirilen organizasyonla ödülleri verildi.

'Özel Güvenliğin Yıldızları' ödül törenine Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Sn. Suat ÇELİK, GÜSOD Yüksek istişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GÜSOD Üyeleri ve özel güvenlik görevlileri katıldı.

'ÖZEL GÜVENLİĞİN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNİ DÜZENLEMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

Törende konuşan GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, etkinliğin sektör için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, 'Özel güvenliğin görünmeyen kahramanlarını onurlandırmak bizler için büyük önem taşıyor. Bu törenin sektörün gelişim sürecine katkı sağlayacağına, prestijini ve çalışma kalitesini artıracağına inanıyoruz' dedi.

Şahan, özel güvenlik görevlilerinin hastanelerden havaalanlarına, fabrikalardan AVM'lere kadar toplumun her noktasında görev yaptığını vurgulayarak, '5188 sayılı yasa ile verilen yetkiyle çalışan güvenlik profesyonellerimiz, genel kolluk kuvvetleriyle birlikte ülkenin her metrekaresine huzur ve güven taşıyor' ifadelerini kullandı.

'PROFESYONEL VE İTİBARLI BİR ÖZEL GÜVENLİK EKOSİSTEMİ HEPİMİZİN İDEALİ'

Özel güvenlik sektörü ile kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin ülkemizin daha güvenli, daha düzenli ve daha dirençli bir yapıya kavuşmasında kilit bir rol oynamakta olduğuna dikkat çeken GÜSOD Başkanı Turgay ŞAHAN, 'Özellikle İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na sektörümüze yönelik yürüttükleri çalışmalar ve sürekli daha yetkin bir yapıya kavuşmak için bizlere sağladıkları katkı için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Saha uygulamalarında genel kolluğun ve kamu gücünün desteğini alarak görev ifa etmek, mevzuat süreçlerinde öne çıkmış olan istişare kültürünün avantajını yaşamak, ortak eğitim programları ile yetkinlikleri yükseltmek, sektörümüzün geleceğine yatırımlardır. Profesyonel, itibarlı, günün ihtiyaçlarına uygun bir özel güvenlik ekosistemi tüm paydaşları ile hepimizin idealidir. Gerek tüzüğümüzün görev ve sorumluluk olarak belirlemiş olduğu konular, gerekse sektörel gelişmeler ve ihtiyaçlar kapsamında oluşan konu başlıklarını takip etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Tüm ödül sahiplerini yürekten kutluyor; başarılarının tüm meslektaşlarımıza ilham olmasını diliyorum.' şeklinde sözlerini sürdürdü.