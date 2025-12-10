Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık kültür sanat etkinlikleri eşsiz bir konser ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Aralık kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Çetin Akdeniz, sazı ve özgün yorumuyla Sakaryalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

ANADOLU'NUN ZENGİN EZGİLERİ

Türk Halk Müziği'nin en seçkin eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren usta sanatçı Çetin Akdeniz, Anadolu'nun zengin ezgilerini sazının büyüleyici tınılarıyla buluşturarak Sakarya'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

DERİN BİR MÜZİK YOLCULUĞU

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde sahnedeki güçlü performansıyla dinleyicilerini derin bir müzik yolculuğuna çıkaran Akdeniz, repertuvarındaki halk müziği eserlerini ustalıkla yorumladı.

GECEYE ANLAM KATAN SÜRPRİZ

Geceye ayrı bir anlam katan sanatçı, kendisi gibi ses sanatçısı olan eşi Ceren Tügen Akdeniz'i de sahneye davet ederek izleyenlere sıcak ve samimi bir atmosfer sundu. Çiftin birlikte seslendirdiği türküler salonda büyük beğeni toplarken dinleyiciler alkışlarla ritme eşlik etti.

Konserin sonunda ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, bu özel gecenin anısına Çetin Akdeniz'e çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.