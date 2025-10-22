Kocaeli İzmit Belediyesi, Derince'de yaşayan Kıbrıs Gazileri İsmail Hakkı Tosun ve İlyas Turhan'ı evlerinde ziyaret ederek minnetlerini iletip Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Derince ilçesinde ikamet eden Kıymetli Kıbrıs Gazileri İsmail Hakkı Tosun ve İlyas Turhan evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

KURAN VE TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Ailelere yapılan ziyarette, İzmit Belediyesi'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, şehit yakınlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.