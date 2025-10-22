Bursa, İstanbul ve Ankara'daki 6 derneği çatısı altında buluşturan Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), Cumhuriyet'in 102. yılı coşkusunu dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev'in muhteşem konseri ile yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bir dönem Bursa'da eğitim gören ve Bursa'yı 'ikinci memleketim' olarak tanımlayan Hakan Aysev, güçlü sesi ve repartuvarı ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Şerif Arıbaş İçer ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Bursa Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Vekili Hanife Eşik, BUSADER Federasyonu'na bağlı derneklerin başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Program BUSADER Federasyonu'nun çalışma ve projelerini anlatan tanıtım filmi gösterimi ile başladı, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanart Başkanı Sinem Uğurgün'ün sunuculuğunu yaptığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Akalp, 'Bursa BUSADER olarak bu gecenin ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'DOĞAYA BİR NEFES, GELECEĞE BİR UMUT'

Konuşmasında gecenin yaz aylarında çıkan yangınlarda yanan ormanların yeniden yeşertilmesi yararına gerçekleştiğini açıklayan Dr. Fatma Akalp, 'Bu geceyi her zaman izinden yürüdüğümüz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize, sanatın bir milleti yalnızca estetik olarak değil her açıdan güçlendirdiğini vurgulaması nedeniyle Cumhuriyet sevincimizi sanatla birleştirmek ve aynı zamanda ormanlarımızı yaşatmak için organize ettik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat davarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle bu düşüncemizi pekiştirdik. Biz BUSADER ailesi olarak atamızın 'En iyi kişi kendinden çok ait olduğu toplumu düşünen onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır' sözü ilke edindik ve çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz' dedi.

YANAN ORMANLAR YENİDEN YEŞERECEK

Daha sonra söz alan BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ise, doğaya, çevreye ve geleceğe olan borcu ödemek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, 'Bu gece, geçtiğimiz yaz yanan ormanları yeniden yeşertmek için de bir aradayız. Elli bin fidan hedefiyle çıktığımız bu yolda ikinci BUSADER ormanımızı gerçekleştireceğiz. Tüm diğer çalışmalarımız da dönem boyunca devam edecek. İnşallah hedeflerimizi tutturacağız. Her bağış sadece bir fidan değil, dikilen bir umut gelecek nesillere bırakılan yeşil bir miras olacak' dedi.