Kocaeli İzmit Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Asırlık Çınar Evleri’nin üyelerini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Asırlık Çınar Evleri’nin üyeleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla unutulmaz bir gün yaşadı. Katılımcılar, Sarısu Gençlik Kampı’nda düzenlenen özel etkinlikte doyasıya eğlenerek keyifli anlar geçirdi. Sabahın erken saatlerinde kamp alanına ulaşan çınarlar, güne doğanın içinde yapılan kahvaltıyla başladı.

ŞENLİK HAVASINDA

Ardından spor etkinlikleriyle güne enerjik bir başlangıç yapan katılımcılar, kano yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Gün boyunca düzenlenen oyunlar, çeşitli aktiviteler, şarkılar ve danslarla kamp alanı adeta şenlik havasına büründü.

UNUTULMAZ ANILAR

Etkinlikte yaş almış bireylerin mutluluğunu paylaşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, çınarlarla yakından ilgilendi. Kahveci, günün anlamına dikkat çekerek, “Büyüklerimiz bizim için en kıymetli değerlerdir. Onların sosyal hayatın içinde, mutlu ve aktif olmaları bizler için çok önemli” dedi. İzmit Belediyesinin düzenlediği program, çınarların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde ise unutulmaz anılar bıraktı.