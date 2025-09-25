Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen Kent Lokantası projesi, kentin dört bir yanında vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemek sunmayı sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - İlk olarak Otogar şubesinin açılışının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süreçte artan ilgi ve talep doğrultusunda kent lokantası sayısı 5’e ulaştı. Başkan Çavuşoğlu, “Kent lokantalarımızla hemşehrilerimizin bütçesine nefes aldırırken aynı zamanda bu kentin paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütüyoruz” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “KENT LOKANTASI PAYLAŞMA VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği kent lokantası, birinci yaşında halkın sofrası haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biri olan kent lokantası, açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi gördü. Beş şubede bugüne kadar toplam 268 bin 241 adet yemek verildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik “askıda yemek” uygulaması kapsamında 3 bin 460 adet yemek ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. Böylece açılıştan bugüne toplam 271 bin 701 öğün, Denizlililerle buluşmuş oldu.

KENT LOKANTASI’NDA 4 ÇEŞİT YEMEK SADECE 80 TL

Kent Lokantası’nda her gün hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan doyurucu, lezzetli ve dengeli menüler, uygun fiyatla sunuluyor. Proje, ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde Denizlililere önemli bir destek olarak göz dolduruyor. Otogar şubesinin açılmasıyla birlikte Bu süreçte artan ilgi ve talep doğrultusunda Kampüs, 15 Mayıs Mahallesi, 3. Sanayi Sitesi ve Kaleiçi şubeleri de hizmete girerek Kent Lokantası sayısı 5’e ulaştı.

DAYANIŞMA SOFRALARI BÜYÜYECEK

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Lokantası’nın yalnızca bir yemek noktası değil, aynı zamanda “dayanışma sofralarının” simgesi olduğunu vurgulayarak, “Kent lokantalarımızla hemşehrilerimizin bütçesine nefes aldırırken aynı zamanda bu kentin paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütüyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede 271 bin öğüne ulaştık. Belediye kaynaklarımızı bu memlekette yokluk ve yoksullukla mücadele eden Denizli halkının hizmetine sunduk. Annelerimizin, üreticimizin, çiftçimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verdik. Vatandaşlarımızın ilgisi, doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtıdır” diye konuştu.