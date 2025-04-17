İzmit Belediyesi, "Üreten Kent İzmit" vizyonuyla kendi mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını, Yenidoğan ve Kuruçeşme Mahallesi'nde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, kendi üretim tesislerinde ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz olarak vatandaşla buluşturmaya devam ediyor.

Mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü son olarak Yenidoğan ve Kuruçeşme Mahallesi’nde vatandaşlara istiridye mantarı dağıttı.

Mantar dağıtım etkinliğine, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Cengiz Özcan, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Metin Özaydın, Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ve Kuruçeşme Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel katıldı. Mantar üretim tesisinde yetiştirilen 2 ton istiridye mantarı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Vatandaşlar, hayata geçirilen projeden memnun olduğunu belirterek İzmit Belediyesine teşekkür etti.