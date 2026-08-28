Ordu Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu hatlarının bakım ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere alanında ileri teknolojiye sahip Su Geri Dönüşümlü Komine Kanal Aracını bünyesine kattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler il genelinde alt ve üstyapı çalışmalarının daha etkin ve verimli sürdürebilmesi için belediye bünyesine alınan modern araç ve ekipmanlarla gücüne güç katıyor.

Bu kapsamda yağmur suyu hatlarının bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere Türkiye'de alanındaki en kapsamlı araçlardan biri olma özelliği taşıyan ve tamamen otomatik sistemle yönetilen Su Geri Dönüşümlü Komine Kanal Aracını envanterine kazandırdı.

HATLAR KAMERA İLE GÖRÜNTÜLENECEK

İleri teknoloji donanıma sahip araç üzerinde bulunan kamera sayesinde görüntüleme yapılarak hat içerisindeki durum ve olası tıkanıklar tespit edilecek. Böylelikle müdahalenin daha kontrollü ve etkin şekilde yapılması sağlanacak.

BASINÇ VE VAKUM SİSTEMİ İLE TEMİZLİK YAPILACAK

Yine yüksek basınç ve vakum kapasitesine sahip araç, kanal hatlarında biriken atık ve malzemelerin temizlenmesini sağlanacak. Böylece temizlik çalışmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor.

KİRLİ SU FİLTRELEME İLE YENİDEN KULLANILABİLECEK

Aracın öne çıkan özelliklerinden biri ise sahip olduğu su geri dönüşüm sistemi. Vakum sistemiyle çekilen kirli su, araç içerisindeki özel filtreleme sisteminden geçirilerek yeniden kullanılabilmesini sağlayacak. Böylece temizlik işlemlerinde aynı suyun tekrar kullanılması sağlanırken su tüketimi azaltılıyor, doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Öte yandan Başkan Güler'in öncülüğünde çalışmalarda teknolojik imkânlardan yararlanılırken, belediyenin araç ve iş makine filosu güçlendirilmeye devam edilecek.