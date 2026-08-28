İnegöl Belediyesi'nin şehrin zengin mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi değerlerini Türkiye'ye tanıtmak amacıyla 4-5-6 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği İnegöl Gastronomi Festivali'nin lansmanı, Gastro İnegöl Restoranı bahçesinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından şehrin gastronomi potansiyelini ortaya koymak, yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenecek olan İnegöl Gastronomi Festivali için geri sayım başladı.

4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin lansman programı, Gastro İnegöl Restoranı bahçesinde düzenlendi. Lansmanda İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özata, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gastronomi sektörü temsilcileri, aşçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

İNEGÖL'ÜN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ ÖNE ÇIKACAK

Lansman programında İnegöl Gastronomi Festivali'nin amacı, içeriği, festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve İnegöl'ün gastronomi değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler davetlilerle paylaşıldı. İnegöl Gastronomi Festivali ile ilçenin köklü mutfak kültürünün yanı sıra yöresel ürünleri, üreticileri ve gastronomi alanındaki değerlerinin de ön plana çıkarılmasının hedeflendiği aktarılırken, festival boyunca İnegöl'e özgü lezzetlerin yanı sıra yöresel ürünler, farklı gastronomi etkinlikleri ve çeşitli sahne programları da ziyaretçilerle buluşacak.

İnegöl'ün gastronomi alanındaki potansiyelinin geniş kitlelere ulaştırılması ve şehrin gastronomi turizmi açısından daha güçlü bir destinasyon haline gelmesi hedeflenen festivalin lansmanında davetlilere hitaben konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl deyince; sanayisi, ticareti, kaplıcaları, üretimi, ihracatı, köftesinin akıllara geldiğini hatırlattı. Başkan Taban, 'Biz bir köfteden daha fazlası diyerek yola çıktık' dedi. Bu mottonun altını doldurmak üzere de yerel değerleri, zenginlikleri çoğaltmaya devam ettiklerini kaydeden Taban, şöyle konuştu: 'Coğrafi işaretli ürünlerimizi, marka ve tescillerimizi arttırıyoruz. Gastronomi gücümüzü de bu şekilde ortaya koymak istiyoruz. Tabi bu işin bir hikayesi var. Turizm çok önemli. Turizm bacasız bir sanayi. Buradaki değerlerimizi hissettirebilirsek, bundan şehir olarak bizler istifade etmiş olacağız. Misafirler şehre gelecek, adım sayısı artacak, İnegöl'deki tüm restoranlarımız ve işletmelerimiz bundan payını alacak.'

İNEGÖL MUTFAĞINI YAŞAYAN BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

'4-6 Eylül tarihleri arasında bir Gastronomi Festivalimiz olacak. Bu festival içerisinde bu lezzetlerimizin hikayeleri anlatılacak. Üreticileriyle, şefleriyle, ustalarıyla vatandaşlarımızı buluşturacağız. Yerel ürünlerimizin keşfini sağlayacağız burada. İnegöl'ümüzün lezzetlerini tadımlatacağız. Festivalimiz kapsamında; Yeşil Gastronomi Pazarımız, Yerel Lezzet Çarşımız, Sokak Lezzetlerimiz ve yemek alanlarımızla İnegöl mutfağını yaşayan bir deneyime dönüştürmüş olacağız. Burada 100 çadır ve stantla dolu dolu bir festival alanı oluşturacağız. Bu programları yaparken de tabi işin merkezinde yine İnegöl'ün üreticisi, esnafı, ustası, kadın üreticilerimiz, gençlerimiz olacak. İnegöl'ün hikayesini burada hep birlikte yazmış olacağız.'

GASTRONOMİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ İNEGÖL'DE BULUŞACAK

'Festival boyunca İnegöl'ümüzde önemli isimleri ağırlayacağız. Çok değerli şefimiz Dr. Esat Özata, Sahrap Soysal, Maria Ekmekçioğlu, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Aslı Hünel gibi isimleri ağırlayacağız. Farklı üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerini de şehrimizde misafir edip değerli fikirlerinden istifade edeceğiz. Yanı sıra; Gastro İnegöl şeflerimiz, Bursa Aşçılar Derneğimiz, Kadın üreticilerimiz, lokantacılarımız ve yerel ustalarımız: Hepsi bu festivalin bir parçası olacak. 5 Eylül akşamı da festival alanımızda bir Retrobüs konserimiz olacak.'

'6 Eylül İnegöl'ümüzün kurtuluş günü. O gün hem anma programlarımız olacak hem de festival etkinliklerimiz devam edecek. Bu vesileyle ben Kültür Turizm Bakanlığımıza, Kaymakamımıza, Kültür Turizm İl Müdürümüze, İnoksan Endüstriyel Mutfak, Pirge Bıçak, Güral Porselen ve İnegöl Lokantacılar Odamıza, çalışma ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Festivalimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'

Başkan Taban'ın ardından aynı zamanda festival programlarında yer alacak olan Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özata kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Özata; '4, 5, 6 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca İnegöl'de herkesin bir şeyler bulacağı çok güzel bir gastronomi festivali olacak. Herkesi İnegöl'e bekliyoruz' dedi.

BİR TABAKTA İNEGÖL

Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise 'Gastronomi, dünyada kültürel mirasın anlatılmasındaki en önemli fırsatlardan biri olmaya başladı. Burada da çok güzel bir motto var, bir tabakta İnegöl deniyor. Burada bir tabak dediğimiz şey, ürünün tarladan üretilmesinden, el emeği göz nurundan, hikayesinden sofralara gelmesidir. Bu güzellikleri keşfedip yarınlara taşımak önemli. Bu marifeti İnegöl çok güzel başardı' dedi.

Son olarak kürsüye gelen İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da 'İnegöl Gastronomi Festivalimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımızı ve ekibini böylesine anlamlı bir organizasyonu ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.