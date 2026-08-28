İzmir'de Karabağlar Belediyesi, parklar, yeşil alanlar ve zorlu arazilerde yabani ot temizliği çalışmalarını daha hızlı ve güvenli hale getirmek amacıyla araç filosunu uzaktan kumandalı paletli yabani ot biçme makinesiyle güçlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılmaya başlanan uzaktan kumandalı makine, insan gücüyle ulaşılması zor noktalarda güvenli biçimde yabani ot ve çalı temizliği yapabiliyor. Geniş çalışma kapasitesi sayesinde kısa sürede büyük alanları temizleyen makine, belediyenin saha çalışmalarına hız ve verim kazandırıyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı ilçenin birçok noktasında yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabağlar Belediyesi, özellikle parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kamuya açık alanlarda önleyici çalışmalarına devam ediyor.

BAŞKAN KINAY: 'KARABAĞLAR HEPİMİZİN'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yangınlarla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek 'Yangınlarla mücadele sadece kurumların değil, hepimizin sorumluluğu. Belediyemiz olarak yabani ot temizliği ve budama çalışmalarımızı yeni teknolojilerle daha hızlı ve etkin şekilde sürdürüyoruz. Ancak özel mülkiyete ait boş arsaların temizlenmesi de büyük önem taşıyor. Tüm arsa sahiplerini arazilerini temizlemeye ve gerekli budamaları zamanında yapmaya davet ediyorum. Karabağlar hepimizin. Kentimizi birlikte koruyacak, birlikte güvenli hale getireceğiz' diye konuştu.