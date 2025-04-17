Manisa Dostlar Meclisi bu hafta, Yerel Tarih Araştırmacısı Erkan Akbalık'ı konuk etti. Akbalık, meclis üyeleriyle bir araya gelerek, Şemşül İrfan Mektebi’nin kurucusu Cevdet Çelebi’nin hayatı ve katkıları hakkında bilgiler paylaştı.MANİSA (İGFA) - Yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık, 1897 yılında açılan Şemşül İrfan Mektebi ve kurucusu Cevdet Çelebi hakkında detaylar vererek, Cevdet Çelebi'nin Manisa’nın yetiştirdiği aydınlardan biri olduğuna dikkati çekerek, hayatı boyunca Manisa’ya katkı sağlamak ve gençleri daha iyi bir şekilde yetiştirmek için çalıştığını söyledi.

Manisa Dostlar Meclisi üyeleriyle birlikte Şemşül İrfan Mektebi ve Cevdet Çelebi hakkında bilgiler paylaşan Akbalık, güzel bir söyleşi olduğunu kaydetti.

Manisa Dostlar Meclisi Sözcüsü Cihan Canuyar, Cevdet Çelebi’nin Manisa için önemli bir isim olduğunu belirterek, “Emperyalizme karşı duruşuyla tanınan hemşehrimiz Cevdet Çelebi’nin isminin Manisa'da yaşatılmasını istiyoruz. Daha fazla tanıtılmasını ve anlatılmasını bekliyoruz. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz. Herhangi bir bulvara, meydana veya uygun bir yere ismi verilebilir. Programlarımız Manisa Dostlar Meclisi YouTube kanalından da izlenebilir” diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.