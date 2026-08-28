Maltepe Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Ekipler, okul bahçelerindeki atıkları toplayıp alanları dezenfekte ederek öğrencilere sağlıklı ve güvenli bir çevre hazırlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 2026- 2027 eğitim- öğretim yılı öncesinde, ilçedeki eğitim- öğretim kurumlarından gelen talep doğrultusunda okullarda temizlik ve bakım çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmalar kapsamında Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, önce okul bahçelerindeki atıkları topladı.

Ekipler ardından bahçe alanlarını tazyikli suyla yıkayıp dezenfekte etti. Devam eden çalışmalarla öğrencilerin eğitim dönemine daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede başlaması amaçlanıyor.