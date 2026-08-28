Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca farklı parklarda çocuklarla buluşturduğu 'Atölyem Parkta' etkinlikleri, Ahmet Pembegüllü Parkı'nda düzenlenen son programla tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de final etkinliğine katılarak çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Yaz tatili boyunca Gebze'nin farklı noktalarındaki parklarda gerçekleştirilen Atölyem Parkta etkinlikleri, çocuklara hem eğlenebilecekleri hem de yeni deneyimler kazanabilecekleri keyifli bir ortam sundu.

Yaz boyunca 18 farklı parkta gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 3 bin çocukla bir araya gelindi. Atölye çalışmaları, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle çocuklar yaz boyunca parklarda bir araya gelirken, veliler de programlara eşlik ederek çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdi.

Yaz etkinliklerinin son durağı Ahmet Pembegüllü Parkı oldu. Programa katılan Başkan Büyükgöz, etkinlik alanını gezerek çocuklarla ve velilerle sohbet etti, atölye çalışmalarına eşlik etti.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükgöz, onların oyunlarına da ortak oldu. Parkta yer alan sahada çocuklarla top oynayan Başkan Büyükgöz, aynı zamanda atölye etkinliklerinde de çocuklar ve velileriyle birlikte vakit geçirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER'

Atölyem Parkta'nın yaz boyunca çocuklarla güzel anılara dönüştüğünü ifade eden Başkan Büyükgöz, 'Yaz boyunca çocuklarımızla parklarımızda buluştuk. Birlikte oynadık, ürettik, eğlendik ve güzel anılar biriktirdik. Bugün Atölyem Parkta'nın son programında çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim için her şeye değer. Gebze'yi çocuklarımız için daha güzel, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.