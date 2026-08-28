Bursa'da İznik Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Nostaljik Yaz Akşamları' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen animasyon film gösterimleri sezon finali yaptı.

BURSA (İGFA) - Yaz boyunca Çarşamba ve Perşembe akşamları İznik sahilinde çocuklar ve ailelerle buluşan açık hava sineması, renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı animasyon filmlerini açık havada izleme fırsatı bulan minikler, aileleriyle birlikte keyifli yaz akşamları geçirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği film gösterimleri, İznik sahilinde oluşturulan açık hava sinemasıyla nostaljik yazlık sinema kültürünü yeniden yaşattı. Etkinlik boyunca çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, aileler de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin ve İznik sahilinde yaz akşamlarının tadını çıkarmanın keyfini yaşadı.

Sezonun son animasyon film gösteriminde de aileler ve çocuklar alanı doldururken, İznik Belediyesi tarafından miniklere dondurma ve pamuk helva ikramında bulunuldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yazlık sinema gösterimlerinin sezon finaline ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Nostaljik Yaz Akşamları kapsamında Çarşamba ve Perşembe akşamları çocuklarımızı ve ailelerimizi animasyon filmleriyle buluşturduk. Yaz boyunca gösterimlerimize yoğun bir katılım oldu. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek, ailelerimizin İznik'in güzellikleri içerisinde keyifli vakit geçirmesine vesile olmak bizleri de mutlu etti. Dün akşam animasyon film gösterimlerimizin bu yılki sezonunu tamamlamış olduk. Etkinliklerimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.