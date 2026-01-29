Düzce Akçakoca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sosyal belediyecilik alanında örnek uygulamaları yerinde incelemek amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Düzce Akçakoca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmaları geliştirmek ve başarılı projeleri kendi kentlerine uyarlamak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Akçakoca Belediyesi heyeti, İzmit Belediyesinin sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiği projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

SOSYAL PROJELER YERİNDE ANLATILDI

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi tarafından ağırlanan heyete, belediyenin sosyal projeleri yerinde anlatıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde projelerin uygulama süreçleri, hedef kitleleri ve elde edilen sonuçlar detaylı şekilde aktarıldı.

MEMNUNİYET VE TEŞEKKÜR MESAJI

Akçakoca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Füsun Şebnem İlhan ve ekibi, İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlhan, söz konusu projelerin hayata geçirilmesine öncülük eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ederek, bu çalışmaları Akçakoca'ya kazandırmak için heyecan duyduklarını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.