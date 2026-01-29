Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 31 çeşit yerel tohum daha 'ümit var' olarak değerlendirilerek tohum deposuna eklendi. Böylece envanterdeki yerel sebze tohumlarının sayısı 84'e ulaştı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), topladığı 'Ata Tohumları' ile envanterini güçlendiriyor.

Gerçekleştirdiği envanter çalışması ile deposunda bulunan yerel sebze tohumlarını üreticiye ulaştırmak amacıyla bir çalışma yürüten BAÇEM, yerel tohum çeşitliliğini her geçen gün artırmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tohum Takas Şenlikleri'nde ve Balıkesir ili genelinde topladığı tohumların çimlendirilmesini gerçekleştirerek ümit var durumda olan otuz bir çeşit yerel tohumu daha deposuna kattı.

Yerel tohum çeşitlilik sayısını seksen dörde çıkartan Büyükşehir Belediyesi, tohumların bölgeye adaptasyonunu, gelişme durumunu ve verim değerlerini incelemeye devam ediyor.

'ÜMİT VAR' SAYISI SEKSEN DÖRDE ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda incelenen tohumlar arasından otuz bir çeşit yerel tohum ümit var olarak değerlendirilerek 2026 yılı ve sonraki yıllar için genetik materyalleri toplanarak tohum deposunda yerini aldı.

Özellikle Balıkesir ili ve genelindeki üreticilerin isteklerine karşılık vermek amaçlı gerçekleştirilen çalışmada lezzetli ve iklime uygun ürünler yetiştirilmek hedefleniyor.

Geçtiğimiz sene yerel sebze tohumlarını üreticiye ulaştırarak çeşitliliği ve verimi artırmak amaçlı başlatılan çalışmada yaklaşık seksen dört çeşit yerel sebze tohumunun çimlenme durumu, gelişme durumu, bölgeye adaptasyonu ve verim değerleri incelenerek kayıt altına alındı.

ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

BAÇEM, deposunda muhafaza ettiği yerel tohumlar ile ürün çeşitliliğini artırmak, gelecek nesillere verimli ürün aktarımını sağlayabilmek ve uygun genetik materyallere sahip ürünler elde etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmaların tümü tamamlandığında; üreticilerin talepleri doğrultusunda standart tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması ve yerel sebze çeşitliliğinin tespit edilerek yaygınlaştırılması, gelecek nesillere bu çeşitlerin aktarılması ve Balıkesir ilinin yerel sebze çeşitliliğindeki potansiyelinin belirlenmesi hedefleniyor.