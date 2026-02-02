Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarsus Doğa Parkı ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atlarını besledi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de kış mevsiminin en çetin yaşandığı bölgelerden biri olan Karboğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması, yılkı atlarının besine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşayan yaban hayvanlarının bu zorlu süreçte besinsiz kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılkı atları için özel bir besleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler yılkı atlarını, yonca ile birlikte besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış; arpa flake, mısır flake ve toklu besi yeminden oluşan rasyonla besledi.

Çalışma kapsamında bölgede yaşayan yabani köpekleri de unutmayan ekipler, onlar için de mama bıraktı.

Mazlum: 'Hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını amaçlıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum; yalnızca Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların değil, bölgedeki yabani ve yarı yabani hayvanların refahından da sorumlu olduklarını belirterek, zorlu kış şartları olan Karboğazı mevkiinde besleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı. Mazlum, 'Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, dağlık alanlarda yaşayan yılkı atları ve civardaki yabani köpekler de besin bulmada zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen ve her sene düzenli periyotlarla sürdürülen çalışma kapsamında sahaya çıktık. Amacımız; hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlamak' dedi.